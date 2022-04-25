Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'da yolcu otobüsüne yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da yolcu otobüsüne yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği otobüsü, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otobüsteki yolculardan L.T.'nin (38) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, 50 gram metamfetamin ve 26 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin yolcu L.T. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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