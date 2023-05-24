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Yolcu otobüsünden indi, uyuşturucu haplarla yakalandı

Yolcu otobüsünden indi, uyuşturucu haplarla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da yolcu otobüsünden indikten sonra polis tarafından gözaltına alınan şahsın üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da yolcu otobüsünden indikten sonra polis tarafından gözaltına alınan şahsın üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde yolcu otobüsünden inen A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada, 13 bin 440 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. A.G. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun 3. Sayfa Haberler

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