Yolcu otobüsünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu Elazığ'da şehir içi yolcu otobüsünün motor kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Yolcu otobüsünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da şehir içi yolcu otobüsünün motor kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, İcadiye Mahallesi Şehit İdris Doğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam son seferine çıkan şehir içi yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Otobüs şoförünün dikkati sayesinde bulvar üzerindeki durağa park edilen otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Kısa süreli panik yaşanmasına neden olan otobüsten yükselen duman ise cep telefonu kameralarına yansıdı.