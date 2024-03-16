Yolcu Otobüsünde Yakalanan Göçmenin Kimlik Sorgulamasında Yakalandı

Şehirlerarası yolcu otobüsü ile seyahat eden düzensiz bir göçmen polis tarafından yapılan kimlik sorgulamasında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Sorgulamada K.A.H., isimli şahsın yurda kaçak yollardan girdiği ve gerekli belgelerinin olmadığını tesit edildi. Gözaltına alınan şahsa 4 bin 541 TL, yolcu otobüsü firmasına ise 9 bin 94 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR