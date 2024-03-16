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Yolcu Otobüsünde Yakalanan Göçmenin Kimlik Sorgulamasında Yakalandı

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Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde yapılan denetimde, bir yolcu otobüsünde seyahat eden düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Göçmenin yurda kaçak yollardan girdiği ve gerekli belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Şehirlerarası yolcu otobüsü ile seyahat eden düzensiz bir göçmen polis tarafından yapılan kimlik sorgulamasında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Sorgulamada K.A.H., isimli şahsın yurda kaçak yollardan girdiği ve gerekli belgelerinin olmadığını tesit edildi. Gözaltına alınan şahsa 4 bin 541 TL, yolcu otobüsü firmasına ise 9 bin 94 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Ceza Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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