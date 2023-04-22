Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 87,9 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 87,9 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan analiz çalışmaları neticesinde İzmir-İstanbul Otobanı üzerinde durdurulan otobüste yapılan aramada; hediye kutusu içine saklanmış 87,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili otobüste yolcu olarak bulunan A.Ö. (30) isimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MANİSA