Yolcu otobüsünde esrar taşıyan şahıs, kimlik kontrolünde yakayı ele verdi

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak için durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden 9 gram kubar esrar çıktı. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 06.30 sıralarında Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında kimlik kontrolü yaptı. Adana istikametinden Antalya istikametine giden yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan, 3 adet uyuşturucu madde suç dosyası olan T.S. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması nedeniyle yapılan üst aramasında 9 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa