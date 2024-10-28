Yolcu Otobüsünde Doğum Gerçekleşti

Yolcu otobüsünde doğum yaptı

DÜZCE - Düzce'de otobüste doğum yapan kadın hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'dan Bolu'ya giden 19 KK 093 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde bir kadının doğum sancısı başladı. Yolcuların şoföre bilgi vermesiyle otobüs Düzce Otogarı'na girerek, sağlık ekiplerine bilgi verildi. Otogara giren otobüs içindeki kadın sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri otobüste doğuran anne N.T.A. ve bebeği, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum Acil Servisine kaldırdı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.