Yolcu Otobüsü Taciz Olayı Kameralara Yansıdı

Adıyaman- İstanbul seferini yapan ve içerisinde 25 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün bir ticari taksi şoförü tarafından kaza sonrası taciz edilmesi kameralara yansıdı.

Adıyaman- İstanbul seferini yapan Abdulkadir Turhan'ın kullandığı yolcu otobüsünün kör noktasına emniyet şeridinde yanaşan kimliği belirsiz bir ticari taksinin şoförü, otomobilinin aynasını otobüse vurdu. İstanbul Harem Otogarı yolunda gerçekleşen olay sonrası ticari taksi şoförü otobüsün önünde durup yolu trafiğe kapatarak kaza tutanağı tutulmasını istedi.

Trafiğin yoğun olduğunu ve araç içerisinde 25 yolcunun bulunduğunu belirten Abdulkadir Turhan, ticari taksi sürücüsünden Harem Otogarına gelmesini ve burada tutanağı daha rahat tutabileceklerini belirterek yolu trafiğe açmak için otogara doğru hareket etti.

Hiçbir şeye aldırış etmeyen ticari taksi şoförü, 25 yolcunun hayatını tehlikeye atarak otobüsü taciz etmeye başladı. Otobüs önünde ani frenler yapan ve aynı zamanda yolda bir sağa bir sola giden ticari taksi bu defa yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılması ile her iki araç sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bir süre tartışan otobüs şoförü Abdulkadir Turhan, direksiyon başına geçerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın emniyete bildirildiğini fark eden ticari taksi sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Emniyet şeridinden gelerek aynasını otobüse vuran ve 25 yolcunun hayatını tehlikeye atan ticari taksi şoförünün cezalandırılmasını isteyen Abdulkadir Turhan, "Otobüsle Adıyaman- İstanbul seferini yaparken İstanbul Yenisahra istikametinden Harem Otogarı'na giderken bir ticari taksi emniyet şeridinden gelip sağa doğru yola katılmaya çalıştı. Benim sol tarafımda ambulans geçiyordu yol veremedim. Sonra kendisi benim kör noktama girerek aynasını arabama çarptı, aynası kırıldı. Trafiğin akışından dolayı olay yerinde duramadık 50 metre ileride durduk. Bana tutanak düzenleyelim dedi ben de olur dedim. Trafiğin akışı var, arabada da yolcular var dedim, Harem Otogarına gel orada düzenleyelim dedim, o da hayır olmaz gibi söylendi. Biz yolumuza devam ettik. 50 metre sonra beni trafikte taciz etmeye başladı, önümde frenler yapmaya başladı. Önümde zikzaklar çizmeye başladı. Arabamda 25 yolcu vardı hepsinin hayatını tehlikeye attı, çocuklar vardı arabamda. Daha sonra trafik ekiplerini arayınca kaçıp gitti. Ben geniş bir yere çekeyim dedim Harem Otogarına gel dedim oda yok dedi. Bilerek aynama vurdun dedi, ben de ona emniyet şeridinden geldiğini kör noktada kendisinin vurduğunu söyledim. O ısrarla bunu kabul etmek istemedi. O bize psikolojik baskı yaparak kendisini taciz etmemizi istedi ama biz bu oyuna düşmedik, o bundan dolayı böyle yaptı ama daha sonra kaçıp gitti zaten" diye konuştu. - ADIYAMAN