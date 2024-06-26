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Yolcu otobüsü kavşakta otomobille çarpıştı: 4 yaralı

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Zonguldak'ta kavşakta şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kavşakta otomobille çarpıştı: 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kavşakta şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Şahintepesi mevkisinde yaşandı. Devrek istikametine dönüş yapmak isteyen B.Ç. idaresindeki 67 TS 025 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 59 KS 401 plakalı Kale Turizm firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. ile ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar; sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otobüsteki diğer yolcular ise başka otobüse nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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