Son dakika haberi... Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... İstanbul'dan Bartın'a seyir halinde olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. İstanbul'dan Bartın'a seyir halinde olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişiden 4'ü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Bartın'a seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü Zonguldak- Bartın karayolunun İhsanoğlu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Bülent Bostancı /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Bartın 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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