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Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü

3. Sayfa Haberleri

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü

Yalova-Bursa karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüs bariyerlere çarptı.

Yalova- Bursa karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüs bariyerlere çarptı. 30 yolcunun bulunduğu otobüste ölen

ya da yaralanan olmazken, yolu tamamen kapatan otobüs kurtarma çalışmalarının ardından yol dışına çekildi.

Kaza, Orhangazi'de Bursa- Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 30 yolcusu ile Yalova'dan Bursa istikametine seyir halindeki yolcu otobüs, Orhangazi girişinde Yeniköy ışıklı kavşağı yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Yola paralel bir şekilde iki bariyer arasına sıkışan otobüsteki yolcular kaza nedeniyle büyük panik yaşadı. İki bariyer arasına sıkışan otobüs yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yoldan kaldırılabildi. Otobüsteki yolcular bir başka otobüse nakledilirken, kapanan yolda trafik ekipleri trafiği yan yoldan sağladı. Otobüsün kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhangazi Yalova Bursa 3. Sayfa Haberler

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