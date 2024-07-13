Üye Girişi
Haberler

Yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular tahliye edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yanarak küle döndü. Otobüste bulunan yolcular son anda kurtarıldı.

Yolcu otobüsü alev alev yandı, yolcular tahliye edildi

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yanarak küle döndü. Otobüste bulunan yolcular son anda kurtarıldı.

Yangın, Bursa Çevre Yolu Doğu Girişi Kestel ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bursa istikametine gelen yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Yangında etkilenen olmazken yolcu otobüsü küle döndü.

Yolcular ise başka otobüslerle terminale gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Olay Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

 Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti

Bülent Ersoy'un garsona "Çirkinsin" demesi tepki çekti

 Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

 İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal

İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title