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Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı, Faciadan Dönüldü

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Niğde-Adana Otoyolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, yolcuların erken tahliyesi sayesinde büyük bir faciaya yol açmadan kontrol altına alındı.

Yolcu otobüsü alev alev yandı: Faciadan dönüldü

NİĞDE - Niğde- Adana Otoyolu üzerinde yolcu otobüsünde çıkan yangında otobüs küle dönerken, yangının erken fark edilmesi faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Adıyaman'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmı Niğde - Adana Otoyolu Pozantı yakınları 5-6. tünel arasında yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerine güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yolcuların alevlerin büyümeden otobüsü tahliye ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yolcuların ise başka bir otobüsle yeniden Adana'ya götürüldüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı, Faciadan Dönüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - 3.Sayfa

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