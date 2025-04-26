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Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

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Düzce'de Hatay'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

DÜZCE - TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında, Hatay'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

Yangın, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali E. E. idaresindeki 34 MTC 935 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, İstanbul istikametine seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan otobüste bulunan 20 yolcudan 4'ünün askere gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Askere gitmek üzere yola çıkan gençler, yangının başlama anında muavinin kendilerini araçtan indirdiğini ve yolculuk boyunca otobüsün tekerinin sallandığını söylediler. Yangında 4 askere ait eşyalar da bagajda yanarak kül oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - 3.Sayfa
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