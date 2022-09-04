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Yolcu otobüsü alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Denizli-Muğla karayolu sınırında Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü motor bölümünde başlayan yangın sonrası tamamen yandı.

Denizli- Muğla karayolu sınırında Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü motor bölümünde başlayan yangın sonrası tamamen yandı.

Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan Kamil Koç'a ait Mercedes marka yolcu otobüsünde Menteşe Esentepe mevkiinde motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası sürücü, aracı sağa çekerek durdurdu ve yolcuları tahliye etti.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgede konuşlu orman arazözleri ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yolcu otobüsünde başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler önlem alırken, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamil Koç Denizli Muğla 3. Sayfa Haberler

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