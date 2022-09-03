Yolcu otobüsü alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Antalya-Burdur şehirlerarası kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Antalya- Burdur şehirlerarası kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde Antalya-Burdur kara yolu Çubuk Beli mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıktı. Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın hızla araca yayılmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsün orta bölümünde ve arkasında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya Burdur 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yolcu otobüsü alev alev yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.