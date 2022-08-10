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Yolcu minibüsü yaşlı adama çarptı

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Yolcu minibüsü yaşlı adama çarptı

Zonguldak'ta Ankara köprüsü mevkiinde yolcu minibüsü yaşlı bir adama çarptı.

Zonguldak'ta Ankara köprüsü mevkiinde yolcu minibüsü yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam kafasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Ankara köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 67 NY 101 plakalı yolcu minibüsü yol kenarında ki park eden araçlar nedeniyle dönüş yaptığı sırada yolda yürüyen yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan yaşlı adam biranda kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ankara 3. Sayfa Haberler

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