Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

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Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Y. idaresindeki 41 UP 240 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, N.B. yönetimindeki 34 M 5945 plakalı Gebze-Harem minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarına savrulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Y., minibüste yolcu olarak bulunan Dilek E., Yiğitcan B., Soner K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Tragger Gebze 3. Sayfa Haberler

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