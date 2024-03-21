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Yolcu dolu otobüsün içi bir anda ringe döndü

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Yolcu dolu otobüsün içi bir anda ringe döndü

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsünün içerisindeki yolcular bir anda birbirlerine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi Duaçınarı Mevkisi şehir merkezi yönünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu Terminal arası çalışan otobüste bulunan yolcular bir anda tartışmaya başladı. Şoför, otobüsü sağa çekerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kadın-erkek demeden otobüs içerisinde kavga eden vatandaşların görüntüleri kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Ulaşım Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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