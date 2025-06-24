Yola Taşan Su Kazaya Neden Oldu: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiçeklerin sulanması sırasında yola taşan su nedeniyle motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yola taşan su kazaya neden oldu, motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çiçeklerin sulanmasında kullanan suyun yola taşması nedeniyle kayganlaşan zeminde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi Yapay Şelale önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olana Ramazan A. idaresindeki 07 BOY 125 plakalı motosiklet Yapay Şelaledeki çiçeklerin sulanması esnasında yola taşan su nedeniyle kontrolden çıkıp kayarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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