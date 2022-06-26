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Yola fırlayınca araba çarpan çocuğun babası oğlunun üstüne kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yola fırlayınca araba çarpan çocuğun babası oğlunun üstüne kapandı

Beylikdüzü'nde babasının elini bırakarak yola atlayan çocuğa araba çarptı.

Beylikdüzü'nde babasının elini bırakarak yola atlayan çocuğa araba çarptı. Yürekleri ağza getiren kazada küçük çocuk metrelerce sürüklenirken, babası yerdeki oğlunun üzerine kapandı. Korkutan kaza anları ise çevredeki bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yaşandı. Baba ve oğul el ele tutuşarak yoldan karşıya geçmek istedi. O sırada babasının elinden kurtularak yola fırlayan küçük çocuğa bir araç çarptı. Sürücüsünün çocuğu fark edip yavaşlaması ile korkulan olmazken, babası yerde metrelerce sürüklenen oğlunun üzerine kapandı. Bir süre o şekilde yerde kalan baba ve oğlun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedilirken, kaza anları çevredeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü Baba 3. Sayfa Haberler

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