Yola Fırlayan Kedi Kazaya Neden Oldu
Tekirdağ Çorlu'da yola çıkan bir kedi nedeniyle motosikletli bir kurye kaza yaptı. Motosiklet devrildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yola fırlayan kediyi ezmemek için kaza yaptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yola fırlayan kedi nedeniyle manevra yapan motosikletli kurye kaza yaparak yaralandı.
Çorlu ilçesi Santral mevkiinden Cumhuriyet Parkı yönüne yokuş aşağı seyreden E.C.'nin kullandığı motosiklet, iddiaya göre, aniden yola çıkan kediye çarpmamak için sürücüsünün yapması sonucu devrildi.
Kaza sonrası yaralanan E.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.