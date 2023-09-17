Yola fırlayan çocuk ölümden döndü...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazanı anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Hasan D., idaresindeki 06 BDG 759 plakalı otomobil, 4522 sokak girişinden aniden yola fırlayan 9 yaşındaki E.S.'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun yapılan kontrolünde hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntüde, otomobilden inen çocuğun aracın önünden sağa sola bakmadan aniden yola çıktığı, motosikletin çarpmasından kurtulduğu ama otomobilin ise kurtaramayarak çarptığı anlar yer aldı.