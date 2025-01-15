Yola Fırlayan Çocuğa Otomobil Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Aniden yola fırladı, otomobilin çarptığı çocuk park halindeki aracın altına böyle savruldu

Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yola aniden fırlayan yabancı uyruklu çocuğa otomobil çaptı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sümer Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 6 yaşındaki yabancı uyruklu İdris M., sol şeritten gelen araçları kontrol ettikten sonra 3 hamlede yola fırladı. Yola fırlayan çocuğa sağ şeritten gelen Emine İ.'nin kullandığı 40 ACC 354 plakalı otomobil çaptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk park halindeki bir başka otomobilin altına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.