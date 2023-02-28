Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yola düşen saman balyaları 6 kişinin yaralanmasına neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Yola düşen saman balyaları 6 kişinin yaralanmasına neden oldu

Afyonkarahisar'da tırdan düşen saman balyalarına çarpan bir kamyonet ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da tırdan düşen saman balyalarına çarpan bir kamyonet ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Olay, Dinar- Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.M., idaresindeki 07 R 2399 plakalı tırın taşıdığı saman balyaları henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yola düştü. Bu sırada yoldan geçen İ.B.'nin kullandığı 31 APD 04 plakalı kamyon ile S.R., yönetimindeki 31 E 6526 plakalı otomobil saman balyalarına çarparak yoldan çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüler İ.B., ile S.R.'yi ve Ö.D., F.R., M.R., Ç.R.'yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma Çay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title