Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu, tanker kamyona çarptı: 1 yaralı

Tem Otoyolu Kocaeli geçişinde bir araçtan yola dökülen yağ sebebiyle kayan kamyona tanker çarptı. Yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçtan yola yağ döküldü. Seyir halindeki O6 BR 9338 plakalı kamyon sürücüsü A.Ş., kayganlaşan yolda aracın kayması neticesinde ani fren yaptı. Bu sırada kamyona, arkadan gelen S.C. yönetimindeki 41 F 2208 plakalı tanker çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kamyon sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan S.C. ise ayakta tedavi edildi.

Kazayı anlatan S.C., "Sol şeritten geliyordum. Öndeki araç önüme kırınca fren yaptım ancak yollar kaygan olduğu için kaza gerçekleşti. Dizim sıkışmıştı ancak kendi imkanlarımla çıktım" dedi.

Bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri tarafından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ