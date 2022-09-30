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Yola dökülen yağ kazalara davetiye çıkardı, 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Yola dökülen yağ kazalara davetiye çıkardı, 3 kişi yaralandı

Bilecik'te yola dökülen yağ nedeniyle 5 araç ayrı ayrı trafik kazası atlattı.

Bilecik'te yola dökülen yağ nedeniyle 5 araç ayrı ayrı trafik kazası atlattı. Kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazalar, Vezirhan- Gölpazarı karayolu Eski Çöplük mevkiinde meydana geldi. Bir tırdan döküldüğü tahmin edilen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda 14 AG 414 plakalı ticari araç sürücüsü Ahmet Korkmaz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak tarlaya uçarken, kazada sürücü Ahmet Korkmaz ile yolcular Dursun Kurt (57) ve Sezai Kurt (66) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kaza sonrası aynı bölgede yoldan çıkan 4 ayrı araçta da maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Korkmaz Gölpazarı Bilecik Tragger 3. Sayfa Haberler

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