Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Haberler

Zonguldak-İstanbul karayolu Çatak mevkiinde yola dökülen mazot nedeniyle iki araç kayarak yol kenarındaki kanala düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, iki ayrı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolu Çatak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yola dökülen mazot nedeniyle Muhammet Koçyiğit yönetimindeki 67 LP 783 plakalı Tofaş marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki istinat duvarına çarparak kanala düştü. Kazada araç içerisinde bulunan Hanife Koçyiğit yaralandı.

Kaza yapan aracın arkasından gelen Recep Çimen yönetiminde 67 SH 712 plakalı hafif ticari araç da yoldaki mazota nedeniyle kontrolden çıktı. Her iki araç da yaklaşık üç metre aralıklarla duvara çarparak kanala düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hanife Koçyiğit'a ilk müdahaleyi yaparak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, mazotun üzerine talaş döküldü. Diğer yandan kazadan yaralan Muhammet-Hanife Koçyiğit çiftinin hastaneden döndüğü öğrenildi. Gazetecilere olayı anlatan Muhammet Koçyiğit, "Eşimi her hafta hastaneye pansumana götürüyorum. Mazot varmış, bir o tarafa kaydık. Sonra bu tarafa dönmüşüm ben de anlamadım. Eşimle ikimiz vardık arabada. Diğer arabada arkadan geliyordu. O da kendi haline döndü iki defa sonra kaza yaptı" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa