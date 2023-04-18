Yola dökülen kaygan madde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yola dökülen kaygan madde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yola dökülen kaygan madde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olurken, şans eseri yaralanan olmadı. Bir ihbardan dönen jandarma ekiplerinin kazayı görerek 200 metre geriden önlem alması, kazaya karışan araç sayısının artmasının önüne geçmiş oldu.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Bozkurt'un kullandığı 07 BBD 979 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarptı. Yapılan incelemede yola bir başka araçtan kaygan madde döküldüğü tespit edildi.

Kazanın ardından bölgede 5 aracın daha karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın araçlar seyir halinde ilerlerken yolun kaygan olması ve şoförlerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucunda meydana geldiği bildirildi. Kazalarda şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Jandarmanın önlemi kazanın büyümesini önledi

Diğer taraftan, bir ihbardan dönen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekip, kazayı görerek önlem alıp, tepe lambaları açmak suretiyle gelen araçları sürekli uyardı. Kaza olduğunu ve yolun kaygan olduğunu anons yapan jandarma ekipleri, sürücülerden dikkatli geçmelerini belirterek kazaya daha fazla aracın karışmasının önüne geçmiş oldu. - ANTALYA