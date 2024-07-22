Üye Girişi
Haberler

Yola atlayan çocuğa araba çarptı, asfaltta metrelerce sürüklendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta caddeden karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuğun çenesinde ve vücudunda kırıklar oluşurken, kaza anları kameraya yansıdı.

Yola atlayan çocuğa araba çarptı, asfaltta metrelerce sürüklendi

Esenyurt'ta küçük çocuğa araba çarptı; o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta caddeden karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuğun çenesinde ve vücudunda kırıklar oluşurken, kaza anları kameraya yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Caddeden karşıya geçmek isteyen küçük bir çocuk, gelen arabayı fark etmeyerek yola atladı. O sırada seyir halindeki aracın çarptığı çocuk metrelerce asfalta sürüklendi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar koşarak çocuğa yardım ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun çene ve vücudunda kırıklar oluşurken, sürüklenmeden kaynaklı yüzünde yaralanmalar olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen çocuğun kaza anları ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çocuk yerde sürüklendi"

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Abdülkadir Korkmaz, "Kaza yapan komşumuzun çocuğu. Caddeden kepçe geçiyordu. Büyük ihtimalle sesinden dolayı dikkati dağıldı, ben çalışıyordum ben bile birkaç defa dönüp baktım. Daha sonra soluna bakmadan yola çıktı ve o sırada caddede seyir halindeki araç çarptı. Allahtan araç çok hızlı değildi. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklendi. Çok şükür ağır şekilde yaralanmadı. Yüzünde ve vücudunda kırıklar var ama durumun iyi olduğunu öğrendim" dedi.

"Çenesinde kırık vardı"

Kaza sonrasında çocuğa yardım eden esnaf Delil Keras, "Çocuk birden yola atladı, arabanın bir suçu yoktu. Biz gittiğimizde yerde yatıyordu. Hemen ambulansa ve polis ekiplerine haber verdik. Çocuğun çenesinde kırık vardı, oynatamıyordu. Bizde zarar görmesin diye hiçbir müdahalede bulunmadık. Ambulans gelince de hemen hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İstanbul Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Esenler hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Esenler nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Çatalca hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Çatalca nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lugano Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title