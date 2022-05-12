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Yola atlayan 2 çocuğa otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yola atlayan 2 çocuğa otomobil çarptı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde bir anda yola atlayan 2 çocuğa otomobil çarptı.

Yola atlayan 2 çocuğa otomobil çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde bir anda yola atlayan 2 çocuğa otomobil çarptı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.D. idaresindeki 41 B 5042 plakalı Toyota marka otomobil, yola bir anda atlayan yabancı uyruklu N.E. isimli çocuk ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu başka bir çocuğa çarptı. Çocuklara çarptığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çocuklar olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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