Yola aniden çıkan yaşlı adama motosiklet çarptı - Haberler

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Yola aniden çıkan yaşlı adama motosiklet çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yola aniden çıkan yaşlı adama motosiklet çarptı

Bilecik'te yola aniden çıkan yaşlı adam, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yola aniden çıkan yaşlı adam, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk bulvarından Karayolları istikametine seyir halindeki Alperen Eser (22) yönetimindeki 11 AE 340 plaka motosiklet, Eski Hastane kavşağına geldiği esnada yola aniden çıkan Kemal Arık Yaya'ya (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hastane, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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