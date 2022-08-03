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Yol verme tartışmasında yumruklar konuştu; o anlar kameraya yansıdı

Yol verme tartışmasında yumruklar konuştu; o anlar kameraya yansıdı

Beylikdüzü'nde bir motosiklet sürücüsü ile taksici arasında çıkan yol verme tartışmasında yumruklar konuştu.

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Beylikdüzü'nde bir motosiklet sürücüsü ile taksici arasında çıkan yol verme tartışmasında yumruklar konuştu. Sokak ortasında birbirlerine saldıran sürücüler çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrılırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü ve taksici arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine girdi. Öfkeli motosiklet sürücüsü, taksi şoförüne tekme ve yumruklarla saldırırken, durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Yaşanan olay motosiklet sürücüsün olay yerinden ayrılması ile son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

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