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Yol verme tartışmasında yaşlı adam ile minibüs şoförü birbirine girdi: o anlar kamerada

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Esenyurt'ta yaşanan yol verme tartışmasında minibüs şoförü ile yaşlı adam arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Yol verme tartışmasında yaşlı adam ile minibüs şoförü birbirine girdi: o anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta "Yol verme" nedeniyle başlayan tartışmada minibüs şoförü ile yaşlı adam birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olayın anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta park halinde olan minibüsün şoförü ile kapısının önündeki aracı ile hastaneye gitmek isteyen yaşlı bir adam arasında "Yol verme" nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda minibüs şoförü ile yaşlı adam kavga etmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olaya müdahale ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan kavgayı ayıran esnaf ise yaşanan olayı, "Kavga yol verme nedeniyle çıktı. Yaşlı adam hastaneye gidecekti, diğer sürücüden yol istedi, vermeyince de kavga çıktı. Birbirlerine saldırmaya çalıştılar ama biz esnaflar olarak hemen müdahale ettik ve tarafları ayırdık. Minibüs şoförünün yanağı kanıyordu, ne geldi yanağına bilmiyorum. Daha sonra tarafları sakinleştirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Esenyurt Kavga Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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