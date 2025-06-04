Yol Verme Tartışmasında Bıçakla Tehdit Eden 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Yol Verme Tartışmasında Bıçakla Tehdit Eden 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
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Pendik'te yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit eden 17 yaşındaki E.T., tutuklandı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Pendik'te yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit eden 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Pendik'te 31 Mayıs 2025 tarihinde yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıkmıştı. Elinde bıçakla aracından inen 17 yaşındaki çocuk şüpheli, tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit etmişti. O sırada araçta bulunan ve babasına bıçak çekildiğini gören genç kızın ve annesinin yaşadığı panik araç kamerasına yansımıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Suça Sürüklenen Çocuk E.T.(17) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen E.T., ifadesinde, "Bıçağı havaya savurmadım. Araç sahibi elini torpidoya attı, bana zarar vereceğinden korktum. Bıçak işlevsizdir, bıçağı sallamadım, tehdit etmedim. Kendisi bana saldırdı, hakaret etti. İki hafta sonra mezuniyetim vardı" dedi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen E.T., 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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