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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumruklar havada uçuştuİSTANBUL Arnavutköy'de iki otomobilde bulunan kişiler yol verme nedeniyle tekme ve yumruklarla bir birlerine saldırdı.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumruklar havada uçuştu

İSTANBUL Arnavutköy'de iki otomobilde bulunan kişiler yol verme nedeniyle tekme ve yumruklarla bir birlerine saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki otomobilde bulunan kişiler yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bıraktı. İki grup bir birlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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