Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü, izin için memleketine gelen 27 yaşındaki polis memurunun da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı. Yaralı polisle birlikte 2 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Hamam Mahallesi Torunlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle giden 27 yaşındaki polis memuru O.Ç. ile 64 yaşındaki traktör sürücüsü M.Ü. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, olayda O.Ç. ile M.Ü. ve onun da yanındaki E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan polis memuru O.Ç. ile M.Ü.'nün Adana'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA