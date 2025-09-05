Yol Verme Tartışması Faciaya Dönüştü: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Arnavutköy'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte başlayan yol verme tartışması kazayla sonlandı. İddiaya göre uzun süre trafikte inatlaşan taraflardan otomobil sürücüsü, sinirlenerek aracını motosikletlinin üzerine sürdü. Park halindeki servis aracı ile otomobil arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. İnatlaşan sürücüler, seyir halinde birbirlerine hakaret etti. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü aracını motosikletliye doğru sürdü. Motosiklet, park halindeki servis aracı ile otomobil arasında sıkışırken, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak yaralıya yardım etmeye çalıştı. Kaza sonrasına yaralı motosikleti hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öfkesine yenik düştü, faciaya neden oldu

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde duraksayan motosiklet sürücüsüne otomobilin çarpması sonucunda motosiklet sürücüsünün iki araç arasına sıkışarak yaralandığı görüldü. Kaza sonrasında vatandaşların koşarak motosiklet sürücüsüne yardım etmeye çalıştığı görüldü. - İSTANBUL