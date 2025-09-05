Haberler

Yol Verme Tartışması Faciaya Dönüştü: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Yol Verme Tartışması Faciaya Dönüştü: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosiklet sürücüsüne kasten çarparak yaralanmasına neden oldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte başlayan yol verme tartışması kazayla sonlandı. İddiaya göre uzun süre trafikte inatlaşan taraflardan otomobil sürücüsü, sinirlenerek aracını motosikletlinin üzerine sürdü. Park halindeki servis aracı ile otomobil arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. İnatlaşan sürücüler, seyir halinde birbirlerine hakaret etti. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü aracını motosikletliye doğru sürdü. Motosiklet, park halindeki servis aracı ile otomobil arasında sıkışırken, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak yaralıya yardım etmeye çalıştı. Kaza sonrasına yaralı motosikleti hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öfkesine yenik düştü, faciaya neden oldu

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde duraksayan motosiklet sürücüsüne otomobilin çarpması sonucunda motosiklet sürücüsünün iki araç arasına sıkışarak yaralandığı görüldü. Kaza sonrasında vatandaşların koşarak motosiklet sürücüsüne yardım etmeye çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gürsel Tekin'den ilk görüntülü açıklama: CHP'yi derhal adliye koridorlarından çıkarmalıyız

Gürsel Tekin'den görüntülü mesaj: İlk işimiz bu olacak
Putin'den Batı'ya tarihi rest: Ukrayna'ya göndereceğiniz asker yasal hedef olur

Putin'i küplere bindiren plan: Göndereceğiniz askerleri vururuz
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Yenidoğan ünitesinde fare dehşeti: İki bebek feci şekilde can verdi

Yenidoğan ünitesinde dehşet! Bebekler feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya deplasmanda şov yaptı! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.