Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafelerin bulunduğu sokak üzerinde 'yol verme' sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada yumruklar havada uçuştu.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafelerin bulunduğu sokak üzerinde 'yol verme' sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada yumruklar havada uçuştu.

Olay, 27 Mart Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sipahi Sokak üzerinde iki sürücü arasında 'yol verme' sebebi ile tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırmaya başladı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Serdivan, 27 Mart, Sakarya, Pazar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title