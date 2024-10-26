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Yol Verme Kavgası Mardin'de Kanlı Bitti

Yol Verme Kavgası Mardin'de Kanlı Bitti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol verme tartışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti. Çıkan tartışmada bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, ikindi saatlerinde Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında yol verme kavgası yüzünden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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