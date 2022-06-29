Yol temizleme aracına çarpan aracın sürücüsü yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yol süpürme aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yol süpürme aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat- Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu'nda meydana geldi. Antalya istikametine giden Mevlüt Ö.'nün kullandığı 07 LTN 50 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette yolun sağ şeridinde yolu süpürmekte olan Mehmet Urtepe'nin kullandığı 34 AG 1898 plakalı yol temizleme aracının sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Tragger Antalya 3. Sayfa Haberler

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