Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandıİSTANBUL Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak Tiktok isimli sosyal medya platformu için şınav çeken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı İSTANBUL Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak Tiktok isimli sosyal medya platformu için şınav çeken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekmişti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaşmıştı. Yabancı uyruklu A.R. isimli şahıs polis ekipleri tarafından çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten A.R "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması" suçundan hakkında adli işlem yapıldı. Şahsın sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.