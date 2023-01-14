Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yol ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Mersin'de yol ortasında çıkan silahlı kavgada, aracından inen bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Mersin'de yol ortasında çıkan silahlı kavgada, aracından inen bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde 34 SKR 35 plakalı aracıyla seyreden Ramazan Ballı, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu kişilerle karşılaştı. Aracından inerek şahıslarla tartışan Ballı, yol ortasında tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ramazan Ballı, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, saldırganlardan biri bölgedeki trafik polisi tarafından yakalanırken, diğeri kaçmayı başardı. Ağır yaralanan Ballı, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, vatandaşlar tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, saldırı yapılan aracın arkasında yerde yatan yaralı bir şahsın olduğu, o esnada şiddetli bir silah sesinin daha geldiği görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstiklal Caddesi Akdeniz Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title