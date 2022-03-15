Yol ortasında farları yanık araçta 2 tabanca ele geçti

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sabaha karşı farları yanık yol artasındaki otomobilde yapılan aramada 2 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı yol artasında farları açık haldeki otomobili fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerin polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrolde araç sürücüsü O.K. aracın içinde uyur halde bulundu. Araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı. - SAMSUN

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