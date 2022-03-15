Yol ortasında farları yanık araçta 2 tabanca ele geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol ortasında farları yanık araçta 2 tabanca ele geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yol ortasında farları yanık araçta 2 tabanca ele geçti

Samsun'da sabaha karşı farları yanık yol artasındaki otomobilde yapılan aramada 2 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sabaha karşı farları yanık yol artasındaki otomobilde yapılan aramada 2 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı yol artasında farları açık haldeki otomobili fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerin polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrolde araç sürücüsü O.K. aracın içinde uyur halde bulundu. Araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Tragger, Samsun, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title