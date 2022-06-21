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Son dakika haberleri | Yol ortasında bekleyen şahıs sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Yol ortasında bekleyen şahıs sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada Ankara'da akan trafikte yolun ortasında bekleyen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı.

Yol ortasında bekleyen şahıs sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da akan trafikte yolun ortasında bekleyen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da akan trafikte yolun ortasında ellerini her iki yana açmış bir şekilde bekleyen vatandaş sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar seyir halinde olan bir araçta yolculuk eden vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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