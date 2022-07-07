Otomobil yol ortasında alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Otomobil yol ortasında alev topuna döndü Eskişehir'de hareket halindeyken alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu söndürüldü.
Otomobil yol ortasında alev topuna döndü
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hareket halindeyken alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Aracın dakikalar içinde alev topuna döndüğü olaya, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçta büyük maddi hasara sebep olan yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemedi.
Aracın alev topuna döndüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - 3. Sayfa