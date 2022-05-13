Yol ortasında alev alan otomobil yandı - Haberler

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Kaledere köyü yolunda meydana geldi. Sungurlu'dan Kaledere köyü istikametine seyir eden Kalender Koç yönetimindeki 06 KLD 76 plakalı otomobilde aniden yangın çıktı. Araçtan dumanlar geldiğini fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtaki yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa