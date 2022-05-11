Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı - Haberler

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Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçtan yol ortasına düşen çöp dolu çuval, 4 aracın zincirleme kazaya karışmasına neden oldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçtan yol ortasına düşen çöp dolu çuval, 4 aracın zincirleme kazaya karışmasına neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu Çevreyolu Kemalettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergene istikametine seyreden bir otomobil, bir kamyon kasasından yol ortasına düştüğü iddia edilen çöp dolu çuval nedeniyle durakladı. Bu sırada aynı yönde seyrederken sürücülerinin kontrolünden çıkan üç araç birbirine girdi. Kazada sürücülerden Adem Dişli yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen üç araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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