Yol Kontrolünde 11 Ay Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yol kontrol faaliyeti sırasında 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Germencik gişelerinde yol kontrol faaliyeti icra edildi. İcra edilen faaliyette çeşitli suçlardan arama kaydı ve 11 ay infazı bulunan bir şahıs tespit edildi. Şahıs adliyeye sevk edilirken, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN