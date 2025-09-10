Yol Kontrolünde 11 Ay Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve 11 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
