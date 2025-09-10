Haberler

Yol Kontrolünde 11 Ay Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve 11 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Germencik gişelerinde yol kontrol faaliyeti icra edildi. İcra edilen faaliyette çeşitli suçlardan arama kaydı ve 11 ay infazı bulunan bir şahıs tespit edildi. Şahıs adliyeye sevk edilirken, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
