Yol kontrol noktasında durdurulan tırda 121 kilogram uyuşturucu skunk ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince ihbar üzerine yol kontrol noktasında durdurduğu araçta yapılan aramalarda 121 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde taşıdığı yönünde ihbar bulunulan araç Şehitkamil ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Durdurulan araçta hassas burunlu dedektör köpek ile yapılan aramalarda 121 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.